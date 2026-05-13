Аэропорт Вильнюса закрывали из-за "гибридной атаки со стороны Беларуси"
Из-за гибридной атаки со стороны Беларуси ночью вновь был закрыт Вильнюсский аэропорт.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.
"В 2:16 из-за гибридной атаки со стороны Беларуси против Литвы, гражданского авиасообщения и общества ночью снова был закрыт Вильнюсский аэропорт. Фиксировались навигационные следы, характерные для метеозондов. В 3:16 ограничения были сняты, аэропорт открылся", – сообщают Литовские аэропорты.
Ограничения коснулись двух рейсов и создали неудобства для 128 пассажиров.
Один самолет был направлен в Копенгаген, второй рейс был отменен.
Из-за сбоев в ротации самолетов возможны отдельные задержки и в среду.
Последний раз такие ограничения вводились в начале апреля.
В декабре 2025 года из-за регулярности таких инцидентов литовское правительство объявило чрезвычайное положение.