Аэропорт Вильнюса закрывали из-за "гибридной атаки со стороны Беларуси"

Из-за гибридной атаки со стороны Беларуси ночью вновь был закрыт Вильнюсский аэропорт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"В 2:16 из-за гибридной атаки со стороны Беларуси против Литвы, гражданского авиасообщения и общества ночью снова был закрыт Вильнюсский аэропорт. Фиксировались навигационные следы, характерные для метеозондов. В 3:16 ограничения были сняты, аэропорт открылся", – сообщают Литовские аэропорты.

Ограничения коснулись двух рейсов и создали неудобства для 128 пассажиров.

Один самолет был направлен в Копенгаген, второй рейс был отменен.

Из-за сбоев в ротации самолетов возможны отдельные задержки и в среду.

Последний раз такие ограничения вводились в начале апреля.

В декабре 2025 года из-за регулярности таких инцидентов литовское правительство объявило чрезвычайное положение.