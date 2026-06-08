Лидеры Украины, Британии, Франции и Германии определили 5 условий для справедливого мира

Лидеры Украины, Великобритании, Франции и Германии на встрече в Лондоне 7 июня обсудили условия, которые необходимо создать для справедливого и прочного мира.

Об этом говорится в совместном заявлении Владимира Зеленского, Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца, сообщает "Европейская правда".

Первым условием является прекращение боевых действий. Лидеры призвали кремлевского правителя Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня.

Во-вторых, нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров. Лидеры подчеркнули, что международные границы нельзя изменять силой, а суверенное право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и союзы должно уважаться в полном объеме.

В-третьих, после вступления в силу перемирия Украина должна получить надежные и юридически обязательные гарантии безопасности, основанные на обязательствах, принятых в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года. Это включает развертывание многонациональных сил в Украине.

В-четвертых, российские активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну и не компенсирует Украине убытки, вызванные войной.

В-пятых, в любом соглашении должны быть защищены европейские интересы в сфере безопасности. Элементы любых переговоров, касающихся ЕС и НАТО, согласно заявлению, потребуют согласия соответственно ЕС и его государств-членов, а также членов НАТО.

Лидеры высоко оценили призыв президента Зеленского к прекращению войны путем дипломатических переговоров, изложенный в его письме к Владимиру Путину от 4 июня 2026 года.

Они поддержали предложение о прямом диалоге между Украиной и Россией – при активном участии США и Европы – с целью достижения перемирия и содействия дальнейшим переговорам.

Как сообщала "ЕП", Зеленский проинформировал лидеров Великобритании, Франции и Германии о ситуации на поле боя и российских потерях.

Зеленский также рассказал главе правительства Великобритании Киру Стармеру о потребностях Украины в войне против России.