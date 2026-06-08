Зеленский рассказал подробности встречи с лидерами Франции, Британии и Германии

Вечером 7 июня президент Владимир Зеленский рассказал подробности своей встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что проинформировал лидеров стран о ситуации на поле боя и российских потерях.

"Важно, что наши оценки совпадают с оценками наших партнеров: Россия на поле боя не побеждает, и наши мидлстрайки и дипстрайки существенно ограничивают ее возможность расширять агрессию. Но очень важно, чтобы была защита и от баллистических угроз, которыми россияне терроризируют наши города и общины", – подчеркнул украинский президент.

Также, по словам Зеленского, они обсудили возможные пути активизации дипломатии и роль Европы в этом процессе.

"Для Украины всегда было приоритетом, чтобы позиция и голос Европы в переговорах были сильными. Спасибо Великобритании, Франции и Германии за поддержку и готовность помогать. Договорились, что команды поработают над следующими шагами", – добавил он.

Сообщалось, что Франция созывает очередное заседание "коалиции решительных" в Париже 13–14 июля.

Напомним, более 30 стран-участниц "коалиции решительных" после заседания 24 февраля подтвердили свою роль в предоставлении многоуровневых гарантий безопасности для Украины при поддержке США.

6 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерении развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.