Турция отправляет истребители в непризнанный Северный Кипр

Турция развернет шесть истребителей F-16 на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает турецкий телеканал NTV.

Истребители F-16 из Турции, как ожидается, приземлятся в аэропорту Эркан в понедельник, 9 марта.

Самолеты будут развернуты в регионе с целью обеспечения безопасности и не помешают проведению гражданских рейсов.

Напомним, что Средиземноморский остров Кипр фактически разделен на две части с 1974 года, когда турецкие войска вторглись туда после переворота, целью которого было объединение Кипра с Грецией. На севере Кипра образовалась Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Турция.

Решение об отправке истребителей Турцией было принято после серии атак беспилотников на британскую военную базу Акротири на Кипре.

В знак солидарности с Кипром несколько европейских стран усилили свое военное присутствие в регионе, в частности Франция развернула три своих крупнейших военных корабля.

