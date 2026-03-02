Иранские беспилотники второй раз за день атаковали базу ВВС Британии на Кипре

Кипр сообщил о второй на протяжении дня атаке беспилотников на британскую авиабазу в Акротири.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Cyprus Mail.

Два беспилотника, которые были запущены в направлении базы ВВС Великобритании Акротири на Кипре, были "своевременно обезврежены", заявил во второй половине дня понедельника представитель кипрского правительства Константинос Летимбиотис, через несколько часов после того, как база была атакована.

Ранее, вскоре после полудня в понедельник, на британской авиабазе Акротири на Кипре было объявлено о второй "угрозе безопасности", а село Акротири также было эвакуировано.

Источник из Министерства внутренних дел сообщил, что ввиду того, что британское военное руководство решило эвакуировать авиабазу, правительство Кипра решило дать указание об эвакуации села Акротири. Другие селения в районе базы Акротири не эвакуировали.

Неподтвержденные сообщения также свидетельствуют, что база Декелия, расположенная на востоке острова, также была эвакуирована, а в посольстве США в Никосии прозвучали сигналы тревоги, и считается, что сирены были связаны с запусками дронов.

Утром 2 марта Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.

Впоследствии в МИД Великобритании уточнили, что удар был направлен на взлетно-посадочную полосу.

Кипр, который сейчас председательствует в Совете Европейского Союза, перенес неформальное заседание министров европейских дел из-за атаки иранского дрона.

Отметим, что об ударе по авиабазе британских ВВС на Кипре стало известно после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил Соединенным Штатам использовать этот объект для атак по Ирану.