Турция критикует Грецию за "милитаризацию" островов в Восточном Средиземноморье

В четверг Турция вновь подняла вопрос о демилитаризации островов в восточной части Эгейского моря в заявлении, которое рассматривается как реакция на объявление Афин о развертывании ракет Patriot на острове Карпатос на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлении представителя турецкого МИД Ончу Кеджели, передает "Европейская правда".

"Мы считаем недавние заявления, сделанные в нарушение демилитаризованного статуса Эгейских островов, несерьезными, неудачными и несвоевременными", – говорится в заявлении, которое добавляет, что "нет места для дискуссий относительно объективного правового статуса Восточных Эгейских островов и Додеканесских островов".

Не упоминая непосредственно решение Афин об отправке Patriot на остров Карпатос, лежащий между Критом и Родосом в юго-восточной части Эгейского моря, Кеджели обвинил "определенные круги" в "попытке воспользоваться последними событиями в нашем регионе и использовании каждого случая для отравления наших двусторонних отношений с Грецией, которая является нашим союзником по НАТО". Эти "круги", по его словам, "пытаются создать новый факт".

"Любые шаги, предпринятые этими кругами, которые обвиняют Турцию в ревизионизме, в нарушении международного права, являются недействительными. Еще более поразительным является то, что эта же самая ментальность, которая в прошлом стремилась уничтожить турецких киприотов, которые были совладельцами острова Кипр, теперь претендует на их защиту. Мы хотим, чтобы было известно, что турецкие киприоты и Турецкая Республика Северного Кипра, при поддержке Родины и гаранта Турции, способны обеспечить свою безопасность и не зависят от никого другого", – сказал Кеджели, сделав еще один очевидный выпад против Греции, которая развернула на Кипре два фрегата ВМС и истребители F-16.

Афины быстро отреагировали в четверг на заявление Министерства иностранных дел Турции.

"Односторонние заявления о демилитаризации Эгейских островов являются безосновательными и неоднократно отклонялись в полном объеме. Статус греческих островов в восточной части Эгейского моря регулируется Лозаннским договором 1923 года, Конвенцией Монтре 1936 года и Парижским мирным договором 1947 года, к которым Турция даже не является договорной стороной", – заявила пресс-секретарь МИД Греции Лана Зохиу.

Греция и Турция являются союзниками по НАТО, но в течение десятилетий спорят по целому ряду вопросов, начиная от воздушного пространства до морской юрисдикции в восточном Средиземноморье и до разделения Кипра.

Но в конце 2023 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Эрдоган подписали Афинскую декларацию о нормализации двусторонних отношений.