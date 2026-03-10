На Кіпрі затримали підозрюваного бойовика ХАМАС, що міг готувати атаки в Європі

Влада Кіпру затримала підозрюваного члена терористичної організації ХАМАС, якого розшукує Німеччина за придбання зброї та боєприпасів для нападів на ізраїльські або єврейські об'єкти.

Про це повідомили у вівторок, 10 березня федеральні прокурори Німеччини, пише "Європейська правда".

Як зазначили німецькі прокурори, підозрюваний, який народився в Лівані й відомий як Камель М., був затриманий 6 березня в аеропорту Ларнаки на Кіпрі після прибуття з Лівану.

За словами прокурорів, підозрюваний розшукується у зв'язку з перевезенням 300 патронів з бойовими набоями. З заяви не зрозуміло, звідки походили патрони та куди вони могли прямувати.

"Операція була підготовкою до смертоносних атак ХАМАС на ізраїльські або єврейські установи в Німеччині та Європі", – наголосили прокурори.

Поліція також провела обшук у квартирі підозрюваного в Берліні.

Після екстрадиції Камеля М. до Німеччини суддя ухвалить рішення про його попереднє ув'язнення.

Варто зауважити, що з часу війни Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Гази, спричиненої атаками бойовиків на Ізраїль у 2023 році, кількість нападів на євреїв та єврейські об'єкти по всьому світу зросла.

Напередодні влада Кіпру заарештувала 28-річного громадянина Азербайджану та 27-річну естонку за підозрою у тероризмі та шпигунстві на користь Ірану.

Нагадаємо, восени канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час відкриття відреставрованої синагоги пообіцяв рішуче протидіяти антисемітизму в країні.