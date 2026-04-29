В Лондоне – нападение в еврейском районе города, двое человек получили ножевые ранения

В Лондоне неизвестный ранил ножом двух человек в Голдерс-Грин, районе, где проживает большая еврейская община и который в последние недели стал местом многочисленных нападений на еврейские объекты.

По словам свидетелей, нападавший бежал с ножом по главной улице района и набросился на двух человек. Отмечается, что пострадавшие были евреями.

Злоумышленника задержала еврейская общественная организация безопасности Shomrim. В настоящее время он находится под арестом.

Сообщается, что полиция усилила патрулирование в Голдерс-Грин после этого нападения. Этот район, расположенный в северном Лондоне, является одним из наиболее заселенных еврейской общиной мест в Великобритании. В последние недели здесь участились случаи нападений, направленных против объектов общины.

Накануне стало известно, что неизвестные пытались поджечь военный мемориал, посвященный памяти жертв Первой и Второй мировых войн.

А в прошлом месяце в Голдерс-Грин были подожжены машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общественной службе.

Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил обеспокоенность нападениями, совершаемыми иностранными прокси в стране.