В Лондоне подожгли четыре машины скорой помощи, принадлежащие еврейской организации

В Лондоне неизвестные подожгли четыре машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общественной службе; полиция расследует инцидент как акт антисемитизма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Для тушения пожара были задействованы 6 пожарных машин и около 40 пожарных. Отмечается, что пламя потушили, а пострадавших в результате инцидента нет.

Машины скорой помощи принадлежат компании Hatzola – волонтерской еврейской организации, которая оказывает людям неотложную медицинскую помощь и бесплатную транспортировку в больницы. Она обслуживает северолондонский район Холдерс-Грин, где проживает большая еврейская община, с 1979 года.

Столичная полиция подтвердила, что инцидент на севере Лондона рассматривается как антисемитское преступление на почве ненависти.

На прошлой неделе в Великобритании выдвинули обвинения двум мужчинам, которых подозревают в слежке за британской еврейской общиной в интересах Ирана; это происходило еще до начала операции США и Израиля против Ирана.

Напомним, в Нидерландах подозревают причастность Ирана к поджогу дверей синагоги в Роттердаме.

А в бельгийском городе расследуют взрыв в синагоге.