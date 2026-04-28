В Лондоне расследуют попытку поджога мемориала в районе проживания еврейской общины

Контртеррористическая полицейская служба Лондона расследует вероятную попытку поджога военного мемориала в Голдерс-Грин, районе, где проживает большая еврейская община.

По данным правоохранителей, сообщение о пожаре поступило вечером в понедельник. Пока по делу не было арестов.

Сама мемориальная стена, посвященная памяти жертв Первой и Второй мировых войн, не пострадала, сообщили в полиции.

Отмечается, что правоохранители не рассматривают инцидент как террористический акт и беспристрастно относятся к мотивам атаки.

Район Голдерс-Грин, который находится в северном Лондоне, является одним из самых заселенных еврейской общиной мест в Британии.

В последние недели здесь участились случаи нападений, направленных против объектов общины.

В прошлом месяце в Голдерс-Грин были подожжены машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общинной службе.

Сообщалось, что полиция Лондона расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины, которые произошли в этом месяце.

Писали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил обеспокоенность атаками, осуществляемыми иностранными прокси в стране.