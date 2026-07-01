Писториус подтвердил намерение увеличить производство американского оружия в Германии

Германия стремится расширить оборонно-промышленное сотрудничество с Соединенными Штатами, в частности путем производства американских систем вооружения или их компонентов по лицензии на территории Германии.

Об этом заявил в среду министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На вопрос, не подорвет ли производство американского оружия в Германии стремление Европы уменьшить свою зависимость от Вашингтона, Писториус ответил отрицательно.

"Это действительно кажется противоречивым", – отметил Писториус, а затем добавил: "Никто не говорил, что стремление к большей независимости в оборонной промышленности означает сосредоточение исключительно на чисто европейских системах. Это не так, и так не будет и в будущем".

Эти комментарии прозвучали на совместной пресс-конференции с канцлером Фридрихом Мерцем и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте после заседания немецкого правительства, посвященного политике безопасности, за несколько дней до встречи лидеров НАТО в Анкаре.

Министр обороны Германии отметил, что Берлину нужны возможности, которых у него пока нет – или которые он не может изготовить достаточно быстро – в условиях, когда Европа спешит с перевооружением. Именно поэтому, по словам Писториуса, Германия "очень заинтересована" в производстве отдельных американских систем или их компонентов на своей территории. Это касается, в частности, сфер, связанных с программой F-35.

"Есть системы, которых у нас пока нет или которых у нас нет [в достаточном количестве], а которые нам понадобятся в течение следующих 10–15 лет", – сказал Писториус.

"В то же время мы знаем, что наши производственные мощности также ограничены", – добавил он.

Канцлер Мерц охарактеризовал этот шаг как часть более широких европейских усилий, направленных на восстановление баланса в альянсе без нарушения трансатлантических связей.

"Мы хотим сделать НАТО в целом более европейским", – сказал Мерц.

"Германия лидирует, и Германия выполняет свои обязательства", – отметил генеральный секретарь НАТО, добавив, что следующий саммит будет "полностью посвящен выполнению обязательств" в отношении оборонных расходов, оборонного производства и Украины.

Рютте отметил, что Германия идет по плану, чтобы к 2029 году инвестировать 3,5 % ВВП в оборону, назвав это "исключительным достижением".

Его обращение к промышленности было резким. "Будьте готовы, ускоряйте темпы, работайте вместе. Открывайте новые производственные мощности. Расширяйте цепочки поставок. И быстро поставляйте то, что нам нужно для нашей безопасности", – сказал он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Германия оказывает давление на США, чтобы те разрешили производить больше американского оружия на немецкой территории.

Источник отметил, что обсуждения охватывают "всё", что поможет обеим странам усилить свои оборонные возможности, включая совместное производство ракет большой дальности Tomahawk и самых современных перехватчиков для систем ПВО Patriot, известных как PAC-3.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит просьбу Украины о получении лицензии на производство ракет-перехватчиков.

Украинские и немецкие компании будут сотрудничать в производстве антибаллистических систем в рамках соглашения, которое Украина и Германия подписали 18 июня в Брюсселе.