Пісторіус підтвердив наміри збільшити виробництво американської зброї у Німеччині

Німеччина прагне розширити оборонно-промислове співробітництво зі Сполученими Штатами, зокрема шляхом виробництва американських систем озброєння або їхніх компонентів за ліцензією на німецькій території.

Про це заявив у середу міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На запитання, чи не підірве виробництво американської зброї в Німеччині прагнення Європи зменшити свою залежність від Вашингтона, Пісторіус заперечив.

"Це справді здається суперечливим", – зазначив Пісторіус, а потім додав: "Ніхто не говорив, що прагнення до більшої незалежності в оборонній промисловості означає зосередження виключно на суто європейських системах. Це не так, і так не буде й у майбутньому".

Ці коментарі пролунали на спільній пресконференції з канцлером Фрідріхом Мерцем та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте після засідання німецького уряду, присвяченого політиці безпеки, за кілька днів до зустрічі лідерів НАТО в Анкарі.

Міністр оборони Німеччини зазначив, що Берліну потрібні можливості, яких він ще не має – або не може виготовити достатньо швидко – в умовах, коли Європа поспішає з переозброєнням. Саме тому, за словами Пісторіуса, Німеччина "дуже зацікавлена" у виробництві окремих американських систем або їхніх компонентів на своїй території. Це стосується, зокрема, сфер, пов’язаних із програмою F-35.

"Є системи, яких ми ще не маємо або яких у нас немає [у достатній кількості], а які нам знадобляться протягом наступних 10–15 років", – сказав Пісторіус.

"Водночас ми знаємо, що наші виробничі потужності також обмежені", – додав він.

Канцлер Мерц охарактеризував цей крок як частину ширших європейських зусиль, спрямованих на відновлення балансу в альянсі без порушення трансатлантичних зв’язків.

"Ми хочемо зробити НАТО в цілому більш європейським", – сказав Мерц.

"Німеччина лідирує, і Німеччина виконує свої зобов’язання", – зазначив генеральний секретар НАТО, додавши, що наступний саміт буде "повністю присвячений виконанню зобов’язань" щодо оборонних видатків, оборонного виробництва та України.

Рютте зазначив, що Німеччина йде за планом, щоб до 2029 року інвестувати 3,5 % ВВП в оборону, назвавши це "надзвичайним досягненням".

Його послання промисловості було різким. "Будьте готові, прискорюйте темпи, працюйте разом. Відкривайте нові виробничі потужності. Розширюйте ланцюги поставок. І швидко постачайте те, що нам потрібно для нашої безпеки", – сказав він.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Німеччина тисне на США, щоб ті дозволили виробляти більше американської зброї на німецькій території.

Джерело зазначило, що обговорення охоплюють "усе", що допоможе обом країнам посилити свої оборонні можливості, включаючи спільне виробництво ракет великої дальності Tomahawk та найсучасніших перехоплювачів до систем ППО Patriot, відомих як PAC-3.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне прохання України про отримання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів.

Українські та німецькі компанії співпрацюватимуть над виробництвом антибалістичних систем в рамках угоди, яку Україна та Німеччина підписали 18 червня у Брюсселі.