В Еврокомиссии раскрыли планы визитов фон дер Ляйен в Армению и Азербайджан

В Еврокомиссии подтвердили сообщения прессы о том, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен посетит Азербайджан и Армению 1 и 2 июля, а также назвали основные цели визитов.

Об этом в комиссии рассказали журналистам в понедельник, 29 июня, сообщает "Европейская правда".

В комиссии отметили, что визиты сосредоточены на четырёх приоритетах: поддержка мирного процесса после того, как в прошлом году было парафировано историческое мирное соглашение; улучшение транспортного сообщения в регионе, а также с Европой и Центральной Азией; углубление экономического партнерства ЕС с Южным Кавказом; и поддержка Армении в условиях экономического давления со стороны России.

В среду, 1 июля, фон дер Ляйен прибудет в Баку. Там она встретится с президентом Ильхамом Алиевым. После встречи лидеры выступят с заявлениями для прессы.

На следующий день фон дер Ляйен отправится в Ереван, где встретится с премьер-министром Николом Пашиняном. Вместе они проведут пресс-конференцию.

Это будет второй визит фон дер Ляйен в Ереван за последние два месяца после её визита, посвящённого Европейскому политическому сообществу и первому в истории саммиту ЕС–Армения, состоявшемуся в мае.

4 июня президент объявила о пакете поддержки для Армении в знак солидарности с этой страной, ставшей жертвой торговых ограничений со стороны России.

Во время визита фон дер Ляйен будет сопровождать комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

Напомним, с 30 мая Россия ввела ограничения на импорт ряда армянских товаров, в частности фруктов, овощей, цветов и коньяка, из-за сближения Армении с ЕС.

Подробнее на эту тему читайте в статье Россия теряет Армению: как Кремлю не удалось заблокировать движение Еревана на запад.