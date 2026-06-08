Сибига приветствует решение Ирландии расследовать экспорт сырья для производства алюминия в РФ

Глава МИД Андрей Сибига приветствовал решение ирландских властей начать расследование сообщений об экспорте в Россию глинозема – сырья для производства алюминия.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Министр отметил, что недавние расследования по поводу экспорта глинозема в Россию вызывают серьезную обеспокоенность тем, что материалы европейского производства попадают в цепочки поставок, связанные с российским военно-промышленным комплексом.

Сибига напомнил, что алюминий является ключевым компонентом в производстве российских ракет, дронов, военных самолетов и другого оружия, которое ежедневно применяется против Украины и ее народа.

"Мы приветствуем решение ирландских властей начать официальное расследование и ожидаем, что оно будет проведено быстро, независимо и прозрачно", – заявил глава МИД.

"Европейские производственные и поставочные цепочки не должны, прямо или косвенно, способствовать поддержке российской военной машины. Напротив, Россию необходимо лишить доступа к любым критически важным ресурсам и материалам. Предыдущие ограничения ЕС в отношении целлюлозы и хрома дали реальные результаты. Пришло время применить такой же подход к глинозему", – подчеркнул министр.

По его словам, Украина будет продолжать сотрудничать с Ирландией, институтами ЕС и международными партнерами с целью усиления санкционного давления на Москву и устранения пробелов, которые позволяют функционировать российской оборонной промышленности.

Aughinish Alumina – это завод в графстве Лимерик, который оказался в центре скандала из-за того, что его сырье якобы используется для производства российского оружия.

Европейская комиссия сообщила, что глава европейской дипломатии Кая Каллас обсудит вопрос Aughinish Alumina и экспорт глинозема в Россию во время встречи во вторник с премьер-министром Михолом Мартином в Дублине.

На вопрос о компании Aughinish Alumina премьер-министр Ирландии Михол Мартин ответил, что правительство "испытывает озабоченность" и что Министерство предпринимательства и торговли проводит расследование.