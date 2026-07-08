Трамп заявил, что меморандум с Ираном об остановке войны "закончился"

Президент США Дональд Трамп фактически констатировал, что меморандум о взаимопонимании с Ираном, означавший прекращение боевых действий, утратил силу.

Об этом он заявил на саммите НАТО в Анкаре, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил в среду, что, по его мнению, меморандум о взаимопонимании с Ираном "закончился" после серии иранских ударов по всему региону.

"Иметь с ними дело – пустая трата времени", – прокомментировал американский президент.

Трамп раскритиковал Иран, назвав иранцев "злыми, больными людьми" и добавил, что не хочет иметь с ними дело.

"На мой взгляд, все кончено. Я не хочу иметь с ними дело. Они подонки. Они больные люди. Ими руководят больные люди", – сказал президент США.

Выступая в начале саммита НАТО в Турции, Трамп назвал Иран "грязными игроками" из-за нападений на коммерческие суда в Ормузском проливе, которые нарушают соглашение о прекращении огня.

Как известно, Соединённые Штаты вечером во вторник нанесли удары по более чем 80 целям в Иране в ответ на серию иранских нападений на торговые суда вблизи Ормузского пролива. Тегеран в среду ответил атаками на американские объекты на Ближнем Востоке.

Кроме того, во вторник Министерство финансов США отозвало лицензию, позволявшую Тегерану продавать свою нефть по всему миру. Отмена санкций против иранской нефти должна была действовать до 21 августа после того, как Вашингтон и Тегеран в прошлом месяце подписали меморандум о взаимопонимании.

Этот документ должен был стать основой для проработки деталей итогового соглашения, закрепляющего перемирие, в течение 60 дней.