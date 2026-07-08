Британские партии не будут участвовать в выборах, на которых будет переизбираться лидер ультраправых

Лейбористская партия, консерваторы, Либеральные демократы, Партия зеленых и Restore Britain исключили возможность участия в дополнительных выборах в Клактоне, вызванных отставкой лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Лидер партии Reform UK накануне заявил, что, объявив о своей отставке, он вновь будет бороться за место в парламенте на дополнительных выборах, которые он назвал "народ против истеблишмента".

Столкнувшись с повышенным вниманием к своим финансам и двумя парламентскими расследованиями, Фарадж заявил, что "жители Клактона должны быть судьями моих действий".

Лейбористы обвинили Фараджа в "отчаянной попытке сменить тему", назвав досрочные выборы "цирком".

"Это жалко, и Лейбористская партия не собирается этому потакать. Фарадж должен позволить парламентскому расследованию его финансов дойти до конца и ответить за последствия", – сказал пресс-секретарь партии.

Лидер консерваторов Кеми Баденох заявила, что её партия не будет участвовать в "фейковых выборах, которые Найджел Фарадж проводит, чтобы отвлечь внимание людей от происходящего".

Либеральные демократы призвали правительство заблокировать отставку Фараджа до завершения расследования в отношении стандартов, утверждая, что его избирателям нужны "все факты, прежде чем они проголосуют".

Ультраправая партия "Restore Britain", созданная депутатом Рупертом Лоу после того, как его отстранили от участия в "Reform UK", заявила, что не будет выставлять кандидатов на этих выборах, но сделает это, если расследование по вопросам этических норм в конечном итоге приведет к проведению вторых дополнительных выборов.

Депутат от партии "Зелёные" Ханна Спенсер сообщила, что местные члены парламента в Клактоне решили не выдвигать кандидата.

Фарадж находится под усиленным давлением со стороны парламента в рамках нового расследования о соблюдении этических норм. Как сообщила The Sunday Times, за год до всеобщих выборов 2024 года он якобы получил поддержку от осужденного преступника Джорджа Котрелла, но не задекларировал ее в соответствии с парламентскими правилами.

Лидер ультраправых уже находится под отдельным расследованием из-за подарка на сумму 5 млн фунтов стерлингов от миллиардера Кристофера Гарборна, полученного за несколько месяцев до его избрания в парламент.

Политик утверждает, что средства были предназначены исключительно для обеспечения его личной безопасности и не связаны с политической деятельностью.

Напомним, по итогам досрочных выборов 2024 года партия Reform UK Фараджа впервые прошла в Палату общин, а в мае 2025 года с перевесом в 6 голосов завоевала дополнительное место в парламенте Великобритании.