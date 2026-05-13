К лидеру правопопулистов Британии возникли вопросы из-за подарка в 5 млн фунтов

Британская правопопулистская партия Reform UK заявила в среду, что ведет переговоры с парламентским надзорным органом после сообщения о пожертвовании в размере 5 млн фунтов стерлингов (6,75 млн долларов), которое задекларировал партийный лидер Найджел Фарадж.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

После того как СМИ сообщили, что Reform UK находится под следствием парламентского комиссара в связи с этим пожертвованием, партия подтвердила, что ведет переговоры по этому поводу, но заявила, что никаких правил нарушено не было.

"Он (Фарадж) всегда четко заявлял, что это был личный, безусловный подарок и никаких правил нарушено не было. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен раз и навсегда", – сказал представитель партии.

Фарадж заявил, что принял пожертвование от миллиардера и инвестора в криптовалюту Кристофера Харборна, проживающего в Таиланде, для оплаты своей личной охраны еще до того, как объявил о своей кандидатуре на национальных выборах 2024 года, которые привели его в парламент.

Он заявил, что это не было политическое пожертвование, но в апреле конкурирующие политические партии обвинили его в нарушении правил, которые требуют от членов парламента декларировать пожертвования, полученные за год до выборов, в течение одного месяца после вступления в должность.

Оппоненты утверждают, что финансирование от зарубежного миллиардера демонстрирует разрыв между имиджем, который Фарадж культивирует как человек народа, готовый бросить вызов истеблишменту, и его зависимостью от состоятельных доноров.

Если расследование обнаружит, что Фарадж серьезно нарушил правила декларирования, его могут на время отстранить от работы в Палате общин. Отстранение на 10 дней или более может повлечь подачу петиции об отзыве, что потенциально заставит его баллотироваться на довыборах за свое место.

С начала прошлого года Reform UK возглавляет все общенациональные опросы, что побудило к усиленному контролю за источниками финансирования партии.

После недавних выборов, на которых Лейбористская партия понесла потери, Фарадж заявил об исторических изменениях в британской политике.

