В Британии лидер популистов решил сложить мандат на фоне нового расследования

Глава правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж объявил об отставке с поста депутата Палаты общин от округа Клактон.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Решение Фараджа автоматически приведет к проведению довыборов, в которых политик намерен снова принять участие.

"Я тщательно обдумал этот вопрос и сегодня принял решение: сегодня я ухожу в отставку с поста депутата от округа Клактон, что приведет к проведению довыборов, которые должны состояться в ближайшее время. Теперь я решил, что именно жители Клактона должны судить о моих действиях", – сказал он.

Политик назвал предстоящие довыборы "противостоянием народа истеблишменту" и подтвердил, что будет баллотироваться снова.

Объявление об отставке прозвучало на фоне нового расследования о соблюдении парламентских этических норм. Как сообщила газета The Sunday Times, за год до всеобщих выборов 2024 года Фарадж якобы получил поддержку от осуждённого преступника Джорджа Котрелла, но не задекларировал её в соответствии с парламентскими правилами.

Сам Фарадж отверг обвинения и заявил, что действовал в соответствии с действующими требованиями, а полученная поддержка была личным подарком от давнего друга.

Фарадж уже находится под отдельным расследованием из-за подарка на сумму 5 млн фунтов стерлингов от миллиардера Кристофера Гарборна, полученного за несколько месяцев до его избрания в парламент.

Политик утверждает, что средства были предназначены исключительно для обеспечения его личной безопасности и не связаны с политической деятельностью.

Напомним, по итогам досрочных выборов 2024 года партия Reform UK Фараджа впервые прошла в Палату общин, а в мае 2025 года с перевесом в 6 голосов завоевала дополнительное место в парламенте Великобритании.