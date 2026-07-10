Совет ЕС принял решение разморозить 10 млрд евро для Венгрии

10 июля Совет ЕС одобрил новый план восстановления и устойчивости (RRP) для Венгрии на сумму 10 млрд евро.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Совета ЕС, передает "Европейская правда".

Новый план должен обеспечить выделение Венгрии 10 млрд евро, из которых около 6,5 млрд евро составят гранты, а около 3,5 млрд евро – займы.

Планы восстановления и устойчивости определяют национальные программы реформ и инвестиций в рамках Механизма восстановления и устойчивости (RRF) – центрального элемента NextGenerationEU, временного инструмента ЕС, призванного содействовать и ускорять "зеленый" и цифровой переходы в государствах-членах, одновременно повышая устойчивость, сплоченность и устойчивый рост.

Одобрение стало следствием недавнего представления Венгрией своего нового плана. Задержки в достижении ключевых этапов предыдущего плана Венгрии привели к тому, что его реализация стала невозможной из-за роста расходов, вызванного колебаниями цен на энергоносители, неожиданными изменениями геополитической ситуации, непредвиденными трудностями с реализацией, задержки, связанные с временными ограничениями или жесткими сроками, а также другие обстоятельства.

Меры, изложенные в новом национальном плане реформ Венгрии, призваны способствовать реализации всех направлений деятельности Фонда восстановления и устойчивости.

Они обеспечат защиту финансовых интересов Союза в отношении реализации плана, укрепят антикоррупционную систему Венгрии, повысят прозрачность использования государственных ресурсов и государственных закупок, а также улучшат вовлечение заинтересованных сторон и социальных партнеров в законодательный процесс.

Новый план реформ также включает меры по укреплению независимости судебной власти и верховенства права в Венгрии.

Как и в случае со всеми национальными планами, выплаты по данному плану будут зависеть от достигнутых результатов. Это означает, что Еврокомиссия будет выделять средства каждой стране только после достижения ею согласованных промежуточных этапов и целей по завершению реформ и инвестиций, предусмотренных в её плане.

Разблокировка средств Европейского Союза, которые были заморожены во времена правительства Орбана из-за опасений относительно верховенства права, была ключевым предвыборным обещанием партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в апреле.

Стоит напомнить, что в конце мая стало известно, что Европейский Союз готов разблокировать для нового правительства Венгрии более 16 млрд евро средств, заблокированных из-за действий предыдущего премьера.

Эта сумма состоит из 10 млрд евро из Фонда восстановления и устойчивости (RRF), 4,2 млрд евро из фондов сплочённости, выделенных на борьбу с коррупцией и судебную реформу, а также ещё 2,2 млрд евро, связанных с академической свободой.

После этого Мадьяр заявил, что его правительству хватило "трех-четырёх недель", чтобы завершить то, чего предыдущий кабинет "Виктора Орбана не смог достичь или, возможно, не хотел достичь".