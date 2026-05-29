Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готов разблокировать для Венгрии более 16 млрд евро

Европейский Союз готов разблокировать для нового правительства Венгрии более 16 млрд евро средств, заблокированных из-за действий предыдущего премьера Виктора Орбана, которые противоречили европейским ценностям.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в пятницу, 29 мая.

"Учитывая принимаемые реформы и осуществляемые инвестиции, я очень рада объявить сегодня, что мы можем разблокировать 10 млрд евро для Венгрии", – заявила фон дер Ляйен, имея в виду замороженные средства из фондов восстановления и устойчивости.

Она также отметила, что в Венгрии уже был "достигнут значительный прогресс в отношении государственных операционных фондов".

Таким образом, Еврокомиссия также имеет возможность разблокировать для Будапешта фонды, связанные с технологиями, на сумму 4,2 млрд евро.

Как сообщала "Европейская правда", 29 апреля премьер-министр Венгрии в Брюсселе провел переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу разблокирования замороженных средств для Будапешта.

Европейская комиссия накануне якобы выдвинула Венгрии 27 условий для разблокирования средств для Венгрии, среди которых – проверки по борьбе с коррупцией и отмена решений экспремьер-министра Орбана, которые считаются нарушающими правила ЕС.

