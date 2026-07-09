Зеленский назвал встречу с Навроцким важной и конструктивной

Президент Владимир Зеленский прокомментировал свою недавнюю встречу с польским лидером Каролем Навроцким, которая состоялась после серьезного ухудшения отношений между Киевом и Варшавой.

Об этом он заявил во время онлайн-встречи с представителями СМИ, пишет "Европейская правда".

У Зеленского попросили прокомментировать заявление Навроцкого о том, что на встрече между президентами не удалось достичь согласия по историческим вопросам.

"Я считаю, что у нас была важная встреча с президентом Польши, достаточно длительная и конструктивная. Мы обсудили приоритетные вопросы", – ответил на это украинский президент.

По его словам, они поговорили о российско-украинской войне, а также об экономике. В этом контексте украинский президент высоко оценил конференцию по вопросам восстановления Украины, которая прошла в Гданьске.

"Польский бизнес заинтересован. Мы открыты для наших польских партнеров и также обсуждали исторические вопросы. На мой взгляд, здесь нужно, чтобы мы были конструктивны и деликатны, чтобы не разрушить важные дружеские соседские отношения между Украиной и Польшей", – добавил Зеленский.

Напомним,встреча лидеров, которая длилась более часа, проходит на фоне серьезного ухудшения отношений между Киевом и Варшавой, в частности на президентском уровне, после скандала вокруг переименования одного из подразделений ССО в честь героев УПА и решения Навроцкого в ответ на это отозвать врученный Зеленскому орден Белого Орла.

3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с польским визави Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряжение в отношениях с Польшей.

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