Глава МИД Польши: российская агентура пытается разжечь польско-украинские страсти

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия заинтересована в раздувании эмоций вокруг польско-украинских исторических споров.

Об этом он заявил в эфире RMF FM, передает "Европейская правда".

Глава польской дипломатии подчеркнул, что в течение двух недель польская сторона пыталась убедить президента Украины Владимира Зеленского изменить название одного из воинских подразделений, названного в честь героев УПА.

"К сожалению, успеха достичь не удалось. Но это раздувание таких эмоций вокруг исторических трагедий – мы видим, что российская агентура буквально пытается разжечь польско-украинские страсти. Эти миллионы троллей в интернете тоже делают своё дело, и мы знаем, кто этому радуется. Господин Медведев, госпожа Захарова подстрекают нас к этому. Поэтому предлагаю задуматься, ведь с XVII века споры, преступления или польско-украинские конфликты всегда играли на руку нашему врагу", – сказал Сикорский.

Напомним, президент Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Каролем Навроцким на саммите НАТО в Анкаре. Он назвал эту встречу важной и конструктивной.

3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с польским визави Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряжение в отношениях с Польшей.

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