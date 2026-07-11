СМИ: США установили дедлайн для Ирана, чтобы тот отказался от атак в Ормузском проливе

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Ирана обнародовать публичное заявление, в котором будет признано, что Ормузский пролив открыт, и будет дано обязательство прекратить обстрелы торговых судов.

Об этом стало известно порталу Axios, сообщает "Европейская правда".

Это сообщение было передано как напрямую, так и через региональных посредников, заявили три американских чиновника.

Иранские атаки в Ормузском проливе привели к нескольким обменным ударам и приблизили хрупкое соглашение к краху, в результате чего Трамп объявил на этой неделе о "прекращении" перемирия.

Официальные лица США утверждают, что невыполнение Ираном такого прямого обязательства вызывает серьёзные сомнения в его готовности и способности выполнить гораздо более сложное ядерное соглашение.

"Мы хотим, чтобы они публично заявили, что прекратят обстрел судов, и прямо, или по крайней мере косвенно, признали, что они напортачили. Сейчас мы над этим работаем. Мы ожидаем, что иранцы заявят… что все каналы в проливе будут открыты, а проход по ним – бесплатным", – сказал представитель властей США.

Второй американский чиновник заявил, что в случае отказа Ирана последуют суровые последствия. "Если (завтра – в субботу, 11 июля. – Ред.) они не займут такую позицию, для них это будет не самый лучший день", – сказал чиновник.

Один из чиновников подчеркнул, что Трамп предоставил американским переговорщикам пространство и время для достижения ядерной сделки с Ираном, "но не слишком много".

Он добавил, что разрабатываются планы альтернативных вариантов на случай, если ядерная сделка не будет достигнута.

Как известно, Соединенные Штаты во вторник и в среду нанесли удары по десяткам целей в Иране в ответ на серию иранских нападений на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива. Тегеран ответил атаками на американские объекты на Ближнем Востоке.

Также во вторник Министерство финансов США отозвало лицензию, которая позволяла Тегерану продавать нефть по всему миру в рамках меморандума о взаимопонимании.