Великобритания ввела санкции против российских киберсетей

Великобритания присоединилась к санкционным мерам Европейского Союза, направленным против лиц, ответственных за организацию российских кибератак на страны Европы.

Об этом сообщили в британском правительстве, пишет "Европейская правда".

Великобритания вводит санкции против 24 лиц и организаций, стоящих за разрушительными кибер- и гибридными операциями, в частности против киберпреступников, связанных с российскими разведывательными службами.

В санкционном списке – чиновники из высшего эшелона Главного управления Генерального штаба ВС РФ Вячеслав Стафеев, Иван Сенин и Иван Касьяненко, против которых введены санкции за их роль в руководстве кибер- и гибридными операциями.

Киберподразделение "29155" Главного управления Генерального штаба ВС РФ сотрудничало с киберпреступниками, в частности с компанией IMPULS, с целью вербовки хакеров и киберспециалистов из университетов и академий по всей России.

Ограничения вводятся также в отношении лиц, стоящих за хакерской атакой Lumma Stealer, которая позволяет киберпреступникам собирать конфиденциальную информацию со взломанных устройств в крупных масштабах. По данным правительства Великобритании, Россия использовала похищенные учетные данные для проведения операций кибершпионажа по всему миру.

Новые санкционные меры также направлены против 10 лиц, стоящих за ООО "Рыбарь", включая директоров, руководство высшего звена и дизайнеров контента. Медиакомпания финансируется российским государством и несет ответственность за распространение ложных нарративов об Украине, а также за вмешательство в выборы в Европейский парламент и выборы в Молдове и Армении.

Кроме того, Великобритания совместно с государствами-членами ЕС возлагает ответственность за атаку на энергосеть Польши на 16-й центр Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

"Эта безрассудная атака потерпела неудачу, но могла привести к тому, что 500 000 граждан остались бы без электроэнергии в разгар зимы. Это еще один пример безответственных попыток российского государства посеять хаос по всей Европе", – добавили в правительстве.

13 июля в ЕС заявили, что 16-й центр Федеральной службы безопасности России (ФСБ) контролирует ряд групп, представляющих киберугрозу для европейских стран, в частности группировку TURLA. В ответ на киберкампанию против государств-членов Евросоюз ввел санкции против девяти лиц и четырёх организаций.

Также стало известно, что Министерство иностранных дел Франции планирует вызвать российского посла в Париже из-за широкомасштабной киберкампании, которую Россия проводит против десяти европейских стран.