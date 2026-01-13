Польша была на грани отключения электричества в декабре из-за кибератаки РФ – вице-премьер

Вице-премьер Польши, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что в декабре страна была "очень близка" к отключению электроэнергии из-за российской атаки.

Об этом он рассказал RMF24, передает "Европейская правда".

Гавковский заявил, что в конце 2025 года произошло немало атак на польский энергетический сектор. Ситуацию было трудно контролировать, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий.

"Польша столкнулась с самой серьезной атакой на свою энергетическую инфраструктуру, целью которой было отключение электроэнергии для граждан в конце декабря. Мы имели дело с саботажем со стороны России. Цифровые танки уже здесь. Мы были близки к отключению электроэнергии", – подчеркнул польский министр.

Ранее министр энергетики Милош Мотика сообщил, что в последние дни 2025 года произошла неудачная кибератака на ряд объектов, производящих электроэнергию.

Гавковский заверил, что польские институты "хорошо подготовлены".

"Нет причин для паники", – добавил он.

В ноябре он заявлял, что Польша подвергается наибольшему количеству кибератак в ЕС.

Недавно в Польше на железной дороге были совершены диверсии. Польша решила отправить войска территориальной обороны патрулировать важнейшие части критической железнодорожной инфраструктуры после этих инцидентов.

В конце ноября суд удовлетворил ходатайство прокурора и заочно взял под стражу двух украинцев, подозреваемых в диверсиях на железнодорожной инфраструктуре, на следующий день прокурор выдал ордера на арест двух мужчин.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что его страна будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых, которые, насколько известно, уехали в Беларусь.