Франция вызовет российского посла из-за кампании кибератак и введет санкции

Министерство иностранных дел Франции планирует вызвать российского посла в Париже из-за широкомасштабной киберкампании, которую Россия проводит против десяти европейских стран.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире BFMTV, передает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Франции заявил, что осуждает "масштабную киберкампанию с целью саботажа и шпионажа, которую проводит Россия примерно в десяти европейских странах".

Он сообщил, что в ближайшие дни вызовет посла России во Франции и объявит о санкциях против девяти лиц и четырёх организаций, стоящих за этой киберкампанией, организованной Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ).

По словам главы французской дипломатии, российские кибератаки направлены против предприятий, министерств и операторов с целью похищения информации или саботажа функционирования железнодорожной инфраструктуры, как, например, это произошло в Польше.

"В последние дни десять стран, в том числе и Франция, стали объектами масштабной российской кибератаки", – отметил Барро.

Глава МИД Франции заверил, что страна способна выявлять такие атаки, а правительство значительно усилило существующие меры защиты.

По его мнению, Европа располагает системой защиты от российских кибератак, которая является "одним из самых совершенных механизмов", в частности, для борьбы с кампаниями дезинформации, которые могут мешать избирательным процессам, а также в сфере борьбы с киберугрозами.

Напомним, в конце июня стало известно о кибератаке на Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE), которая привела к утечке персональных данных 12 800 действующих и бывших сотрудников ведомства.

В апреле Национальное агентство по безопасности документов Франции (ANTS) подверглось масштабной кибератаке и краже данных. Подозреваемым по этому делу является 15-летний подросток.

В ответ на инцидент французское правительство выделило 200 млн евро на модернизацию и усиление защиты различных цифровых услуг государства.