В ЕС раскрыли киберкампанию России и ввели санкции против ответственных за атаки

ЕС осудил злонамеренную кибердеятельность России и использование ею киберэкосистемы, охватывающей как государственные, так и негосударственные субъекты, направленной против государств-членов Евросоюза.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейского совета, передает "Европейская правда".

В ЕС заявили, что 16-й центр Федеральной службы безопасности России (ФСБ) контролирует ряд групп, представляющих киберугрозу для европейских стран, в частности группировку TURLA.

Отмечается, что ФСБ на протяжении многих лет осуществляла широкий спектр злонамеренных киберопераций, которые становились все более серьезными и затрагивали государства-члены ЕС, а также международных партнеров, в частности Украину. Речь идет о проникновении в правительственные сети и саботаже критически важной инфраструктуры. Объектами таких российских атак стали Франция, Германия, Польша, Кипр, Нидерланды, Австрия, Словакия, Румыния и Финляндия.

16-й центр ФСБ с 2010 года осуществлял кибершпионаж против стратегических правительственных структур Франции, а с 2025 года действовал против французской оборонной промышленности.

В Германии центр нацеливался на правительственные структуры.

В Польше подразделение ФСБ провело деструктивные диверсионные операции против критически важной инфраструктуры, в частности против теплоэлектростанций.

К этим операциям Россия привлекала киберпреступников, самопровозглашенных хактивистов и частные компании, связанные с РФ.

В ответ на эти действия ЕС вводит санкции против девяти лиц и четырех организаций. Ограничительные меры касаются офицеров Главного управления Генерального штаба ВС РФ, а также киберпреступников, самопровозглашенных хактивистов и частных компаний, которые содействуют усилиям Москвы по дестабилизации ЕС, его государств-членов и международных партнеров.

13 июля стало известно, что Министерство иностранных дел Франции планирует вызвать российского посла в Париже из-за широкомасштабной киберкампании, которую Россия проводит против десяти европейских стран.

Напомним, в апреле британский Национальный центр кибербезопасности предупредил о росте угрозы кибератак, поддерживаемых правительствами отдельных государств, которые способны нанести ущерб инфраструктуре, компаниям и частным сетям.