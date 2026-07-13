Глава МВД Польши заявил о задержании обидчика украинцев в автобусе

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский объявил о задержании поляка, который оскорблял украинцев в автобусе, и заявил, что подобные действия не останутся безнаказанными.

Как сообщает "Европейская правда", он опубликовал это заявление в своем X.

Кервиньский сообщил, что мужчину, оскорблявшего украинцев в автобусе в городе Бельско-Бяла, задержали польские правоохранители.

Sprawca ataku na dziewczynkę w autobusie w Bielsku Białej został zatrzymany przez @PolskaPolicja

Każda forma agresji spotka się ze zdecydowaną reakcją Państwa. Niech to będzie przestroga dla każdego hejtera – nie będziecie bezkarni. – Marcin Kierwiński (@MKierwinski) July 13, 2026

"Любая форма агрессии встретит решительную реакцию государства. Пусть это станет предупреждением для каждого "хейтера" – безнаказанными вы не останетесь", – заявил министр.

В полиции отдельно сообщили о задержании обидчика.

"На основании опубликованного в интернете видео сотрудники полиции города Бельско-Бяла приняли меры по идентификации фигурирующего в нём мужчины, который высказывал оскорбления в адрес трёх девушек в автобусе… Мужчину доставили в полицейский участок, где с ним проводятся соответствующие процедуры. Полиция тщательно выяснит обстоятельства инцидента и проанализирует собранные доказательства", – говорится в заявлении.

Komunikat



Na podstawie filmu opublikowanego w internecie policjanci z Bielska-Białej podjęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny widocznego na nagraniu, który miał kierować obraźliwe słowa wobec trzech dziewcząt podróżujących autobusem.



W wyniku podjętych… pic.twitter.com/sFVH20U91I – Policja Śląska 🇵🇱 (@PolicjaSlaska) July 13, 2026

На этот случай уже отреагировал также министр иностранных дел Андрей Сибига, поблагодарив при этом польскую сторону за реакцию на инцидент.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк в связи с инцидентом заявила, что "волну ненависти" к украинцам в Польше нужно останавливать и разжигание таких настроений невыгодно никому, кроме России.

Один из последних опросов в Польше показал, что у более чем трети поляков отношение к украинцам изменилось в худшую сторону.

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