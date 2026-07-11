Навроцкий в день памяти Волыни призвал законодательно запретить красно-чёрный флаг

Президент Польши Кароль Навроцкий в день памяти о жертвах Волынской трагедии призвал законодательно запретить в Польше красно-чёрный флаг ОУН-УПА.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своей речи во время мемориальных мероприятий в селе Радруж, расположенном недалеко от границы с Украиной.

В своей речи Навроцкий отдельно остановился на том, что считает необходимым законодательно запретить в Польше красно-черный флаг ОУН-УПА.

"Мы не хотим видеть его в Польше – и я сделаю всё, чтобы обеспечить, чтобы его не было в Польше. Я верю, что польский парламент примет соответствующий закон – потому что это то же самое, что флаг Blut und Boden ("Кровь и земля", немецких нацистов – Ред.). Это то, что он имел в виду, и за ним стояла и стоит вся идеология украинских националистов, которые убивали польских женщин и детей", – заявил Навроцкий.

Он подчеркнул, что обвиняет "не весь украинский народ, а бандеровскую идеологию, тех, кто убивал, и тех, кто в XXI веке вновь апеллирует к красно-черному флагу".

"Это недопустимо, потому что прославление геноцида или закрывание глаз на него – это призыв к новому геноциду", – заявил президент Польши.

В своей речи Навроцкий подчеркнул, что гибель одной из жертв в Радруже, 14-летней польской девушки Ядвиги, "такая же смерть, как и гибель нынешних 14-летних украинцев от рук бандитов Российской Федерации".

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, прибывший на мемориальные мероприятия в украинский городок Олика, говорил о примирении и недопустимости "спирали ненависти".

Польский премьер Дональд Туск в обращении по случаю Национального дня памяти жертв Волынской трагедии подчеркнул необходимость сохранять солидарность, которая "основана на правде, памяти и надежде", и отметил, что память не может быть орудием ненависти.

Посол Украины в Польше почтил память жертв Волынской трагедии у мемориала в Варшаве.