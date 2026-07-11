Туск о Волынской трагедии: память не может быть орудием ненависти

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с обращением по случаю Национального дня памяти жертв Волынской трагедии, в котором подчеркнул необходимость сохранять солидарность, "основанную на правде, памяти и надежде".

Соответствующее видео глава польского правительства опубликовал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул необходимость установить имена всех жертв Волынской трагедии, а также "установить личности виновных".

"Убитых нельзя оставлять безымянными, и их нельзя оставлять без надлежащего погребения. Память о них – наш общий долг перед их близкими, перед польской нацией и государством", – сказал он.

Как отметил Туск, память о каждом из них должна быть сохранена с указанием имени и фамилии.

"Поэтому в Варшаве будет создана стена памяти с вечным огнем, на которой будут высечены и идентифицированы имена каждой найденной и опознанной жертвы. Республика Польша не забудет ни одного из них", – добавил он.

Туск подчеркнул, что "память не может быть орудием ненависти", а "ответом на национализм не может быть еще больший национализм".

"Память и правда должны помочь нам построить лучшее будущее, без ненависти и презрения. Европу мира и взаимного уважения. Европа, примирившаяся после Второй мировой войны, стала возможной благодаря правде и умению называть вещи своими именами. Каждый, кто хочет присоединиться к этому Сообществу, должен быть готов к этой правде", – добавил он.

По его словам, ответственность за будущее детей и внуков – это "общая ответственность Польши, Украины и Европы".

"Нам нужна солидарность перед лицом общих угроз, а солидарность основана на правде, памяти и надежде", – отметил премьер-министр.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия заинтересована в раздувании эмоций вокруг польско-украинских исторических споров.

Президент Владимир Зеленский встретился со своим польским коллегой Каролем Навроцким на саммите НАТО в Анкаре. Он назвал эту встречу важной и конструктивной.