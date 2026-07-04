Мадьяр представил поправки к конституции, в частности касающиеся отстранения президента

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр внес в парламент проект поправок к конституции.

[ИСТОЧНИК]Как сообщает Index, пишет "Европейская правда", об этом он объявил днём 4 июля.

Мадяр заявил, что от имени венгерского правительства внес в парламент проект поправок к основному закону.

Ключевыми пунктами в нём являются, среди прочего:

– ограничение права избираться депутатами парламента 12 годами (тремя каденциями);

– прекращение полномочий действующего президента Венгрии Тамаша Шуйока;

– поправки, направленные на укрепление независимости Конституционного суда, а также введение для судей возрастного ценза в 70 лет и максимального срока пребывания в должности в 9 лет вместо 12-летнего;

– усиление системы судейского самоуправления;

– создание Национального офиса по восстановлению и защите активов;

– изменение общего названия единиц административного деления страны с vármegye (историческое название, восстановленное в 2023 году) обратно на megyé;

Мадьяр заявил, что это будет первый прецедент за 36 лет, когда изменения в Конституцию "принимаются не за закрытыми дверями, а в консультации с венгерским народом".

"Мы убеждены, что нынешние поправки – большой шаг вперед к функциональной и "человечной" Венгрии… Каждый пункт, внесенный сегодня в парламент, преследует одну и ту же цель – чтобы венгерское государство больше никто не мог взять в заложники", – добавил он.

Петер Мадьяр отдельно остановился на вопросе отстранения президента, подчеркнув, что считает невозможной основательную перестройку страны, пока Тамаш Шуйок, который "поддерживал правительство, занимавшееся демонтажем верховенства права", остается на этом посту.

"Новый президент будет избран венгерским парламентом на срок до 5 лет, пока не завершится конституционный процесс, избрание ожидается этим летом", – заявил Мадьяр.

Напомним, после победы "Тисы" на парламентских выборах Петер Мадьяр призвал президента добровольно уйти в отставку, однако Тамаш Шуйок отклонил это требование.

31 мая Шуйок окончательно отказался уйти с поста после того, как в воскресенье истек крайний срок, установленный новым правительством для его добровольной отставки.

Мадяр после этого объявил о внесении поправок в конституцию для его отстранения.