ЕС ввел санкции против компаний, помогающих РФ следить за населением

Совет Европейского Союза ввел санкции против лиц и организаций, ответственных за нарушения прав человека в России, в частности за репрессии против населения и "демократической оппозиции".

Об этом говорится в соответствующем заявлении, которое цитирует "Европейская правда".

В список вошла компания VK Company – также известная как "ВКонтакте" – и её дочерняя компания Communication Platform, которая отвечает за разработку и управление мобильным приложением Max App под надзором ФСБ.

Как отмечается, это приложение предустановлено на всех мобильных устройствах, продаваемых в России, и оно содержит широкие возможности слежения, которые впоследствии используются для репрессивных действий против пользователей, критикующих войну России в Украине или публикующих другой контент, запрещенный властями.

ЕС также ввел ограничительные меры в отношении "Citadel", "VAS Experts" и "Norsi-Trans" – компаний, которые производят, разрабатывают и продают аппаратное и программное обеспечение, связанное с так называемой "Системой оперативно-розыскных мероприятий" (СОРМ).

Речь идет о системе слежения, используемой для контроля над интернетом и мобильной связью в России.

Также введены санкции против четырех человек, занимающих руководящие должности в этих компаниях.

На данный момент в этот список входят в общей сложности 98 человек и семь юридических лиц.

Как сообщала "Европейская правда", накануне послам стран ЕС в Брюсселе не удалось прийти к соглашению по 21-му пакету санкций Евросоюза против России, обсуждение пакета решили продолжить 13 июля на уровне министров иностранных дел ЕС.

Стоит напомнить, что еще 6 июля "ЕвроПравда" со ссылкой на собственные источники сообщала о проблемах с достижением консенсуса по 21-му пакету санкций, что может привести к отсрочке его принятия, с замораживанием ценового потолка на российскую нефть ЕС в виде отдельной санкционной меры 13 или 14 июля.

Также "ЕвроПравде" стало известно из собственных источников, что имена патриарха Русской православной церкви Кирилла и основателя российской нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова были исключены из проекта 21-го пакета санкций Евросоюза против России.