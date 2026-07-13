ЄС ввів санкції проти компаній, що допомагають РФ стежити за населенням

Рада Європейського Союзу ввела санкції проти людей та організацій, які відповідальні за порушення прав людини в Росії, зокрема за репресії проти населення та "демократичної опозиції".

Про це йдеться у відповідній заяві, яку цитує "Європейська правда".

До списку увійшла компанія VK Company – також відома як "ВКонтакте" – та її дочірня компанія Communication Platform, яка відповідає за розробку та управління мобільним додатком Max App під наглядом ФСБ.

Як зазначається, цей додаток попередньо встановлено на всіх мобільних пристроях, що продаються в Росії, і він містить широкі можливості стеження, які згодом використовуються для репресивних дій проти користувачів, які критикують війну Росії в Україні або публікують інший контент, заборонений владою.

ЄС також ввів обмежувальні заходи щодо "Citadel", "VAS Experts" та "Norsi-Trans" – компаній, які виробляють, розробляють та продають апаратне й програмне забезпечення, пов’язане з так званою "Системою оперативно-розшукових заходів" (СОРМ).

Мова йде про систему стеження, що використовується для контролю над інтернетом та мобільним зв’язком у Росії.

Також ввели санкції проти чотирьох людей, які займають керівні посади в цих компаніях.

Наразі до цього списку входить загалом 98 осіб та сім юридичних осіб.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні послам держав ЄС у Брюсселі не вдалося дійти згоди щодо 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, обговорення пакета домовились продовжити 13 липня, на рівні міністрів закордонних справ ЄС.

Варто нагадати, що ще 6 липня "ЄвроПравда" з посиланням на власні джерела інформувала про проблеми з досягненням консенсусу щодо 21-го пакета санкцій, що може призвести до відтермінування його ухвалення, з замороженням цінової стелі на російську нафту ЄС у вигляді окремого санкційного заходу 13 або 14 липня.

Також "ЄвроПравді" стало відомо з власних джерел, що імена патріарха Російської православної церкви Кирила та засновника російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова були виключені з проєкту 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.