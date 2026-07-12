Патриарх Кирилл и основатель "Лукойла" исключены из 21-го пакета санкций ЕС против РФ

Имена патриарха Русской православной церкви Кирилла и основателя российской нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова были исключены из проекта нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из дипломатических источников, осведомленных о ходе дискуссий.

Патриарх РПЦ Кирилл и основатель "Лукойла" Алекперов исключены из проекта 21-го пакета санкций Евросоюза против РФ по требованию Болгарии, сообщили "ЕвроПравде" дипломаты нескольких государств ЕС.

Также стало известно, что наиболее проблемные вопросы пакета санкций уже решены: к сожалению, во многом в сторону ослабления.

Так, запрет на въезд в ЕС российских боевиков значительно сократят в спектре применения; предложение запрета импорта в ЕС трески, минтая и некоторых других видов рыбы из ЕС исключат из проекта пакета санкций вообще; также не будет реализован план жестких ограничений относительно сжиженного газа происхождением из РФ и соответствующего вида танкеров.

Позитивной новостью стала принципиальная договоренность государств-членов ЕС относительно необходимости временной заморозки ценового потолка на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель.

Среди нерешенных вопросов – еще после предыдущего заседания Комитета постоянных представителей (Coreper) в пятницу, 10 июля, стало известно о том, что Австрия возобновила свое требование относительно снятия санкционных ограничений и размораживания активов российской инвестиционной компании Rasperia, которую связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской, и которая имеет миллиардные судебные претензии к дочерней компании одного из австрийских банков Raiffeisen.

Как сообщала "Европейская правда", послы ЕС до сих пор не смогли прийти к согласию относительно содержания нового, 21-го пакета санкций ЕС против России.

Ранее "ЕвроПравда" со ссылкой на собственные источники уже прогнозировала, что 21-й пакет санкций Евросоюза против России могут утвердить 13 июля во время заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, но в "облегченном" виде, в частности, без имени патриарха РПЦ Кирилла в санкционном списке.

Болгария не поддерживала 21-й пакет санкций ЕС против России из-за патриарха Кирилла. Позже к ней присоединилась Италия.

Вопрос снятия санкций с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, последний раз публично поднимался в октябре 2025 года, во время обсуждения 19-го пакета санкций ЕС против России.

Raiffeisen сохранил наибольшее среди западных банков присутствие в России после полномасштабного вторжения РФ в Украину 2022 года, хотя и пытался продать свое российское подразделение.