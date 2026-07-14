ЕС ввел санкции в отношении 15 причастных к издевательствам над украинскими пленными

ЕС ввел санкционные ограничения в отношении 15 лиц и одного из пенитенциарных учреждений РФ за их причастность к издевательствам над украинскими военнопленными и гражданскими заложниками.

Об этом говорится в коммюнике пресс-службы Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

13 июля Совет ЕС принял решение ввести ограничения в отношении 15 физических лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека в контексте обращения с украинскими военными и гражданскими пленными на оккупированных территориях и на территории России.

Санкции вводятся в рамках отдельного санкционного режима за нарушение прав человека, созданного в декабре 2020 года.

Среди названных лиц – первый заместитель начальника тюрьмы в Оленевке в Донецкой области, которого считают непосредственно причастным к массовому убийству украинских пленных там 28–29 июля 2022 года путем задержки эвакуации тяжелораненых, а также к практикам пыток и унижений пленных украинцев.

Речь идет также о нескольких других представителях высшего руководства тюрьмы в Оленевке.

Также в списке – Алексей Хавецкий, начальник охраны в колонии № 7 в Панкино, которого считают организатором систематических пыток и издевательств над украинскими пленными в этом учреждении; офицер ФСБ Ян Заневский, причастный к произвольному лишению свободы и пыткам украинских гражданских лиц в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях во время оккупации.

Учреждение, попавшее под санкции, – СИЗО Таганрога № 2, где, в частности, довели до смерти журналистку Викторию Рощину.

Еще семь человек попали под санкции за издевательства над украинскими пленными на территории РФ.

В частности, это начальник колонии №10 в Ударном Александр Гнутов, его заместители и начальница медицинской службы учреждения Галина Мокшанова. В 10-й колонии содержались сотни украинцев. Освобожденные свидетельствовали о систематических издевательствах и пытках, инсценировках казни, отказе в медицинской помощи.

"ЕС самым решительным образом осуждает пытки, бесчеловечное обращение и убийства украинских военнопленных и гражданских задержанных, призывает предоставить независимым наблюдателям, включая Международный комитет Красного Креста, беспрепятственный доступ ко всем задержанным, и подчеркивает необходимость обеспечить ответственность за серьезные нарушения международного гуманитарного права", – говорится в заявлении.

Также ЕС ввел санкции против компаний, помогающих РФ следить за населением.

По данным "ЕвроПравды", послы ЕС внеочередно соберутся 14 июля, чтобы утвердить 21-й пакет санкций против РФ.

Напомним, на встречах в Брюсселе днем 13 июля глава МИД Украины Андрей Сибига призвал создать международный механизм защиты гражданских заложников.