ЄС ввів санкції проти 15 причетних до знущань з українських полонених

ЄС запровадив санкційні обмеження проти 15 осіб та однієї з пенітенціарних установ РФ за їхню причетність до знущань з українських військовополонених і цивільних заручників.

Про це йдеться у комюніке пресслужби Ради ЄС, пише "Європейська правда".

13 липня Рада ЄС вирішила запровадити обмеження проти 15 фізосіб, причетних до серйозних порушень прав людини у контексті поводження з українськими військовими й цивільними полоненими на окупованих територіях та на території Росії.

Санкції запроваджують у межах окремого санкційного режиму за порушення прав людини, створеного у грудні 2020 року.

Серед осіб, яких назвали – перший заступник начальника в’язниці в Оленівці на Донеччині, якого вважають прямо причетним до масового вбивства українських полонених там 28-29 липня 2022 року шляхом відкладання евакуації важкопоранених, а також до практик катувань і принижень полонених українців.

Йдеться також про кількох інших представників персоналу вищої ланки у в’язниці в Оленівці.

Також у списку – Алексєй Хавецький, начальник охорони у колонії №7 в Панкіно, якого вважають організатором системних катувань і знущань з українських полонених у закладі; офіцер ФСБ Ян Заневський, дотичний до свавільного позбавлення волі й катувань українських цивільних на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі під час окупації.

Заклад, що опинився під санкціями – СІЗО Таганрога №2, де у тому числі закатували журналістку Вікторію Рощину.

Ще семеро осіб опинились у санкціях за знущання з українських полонених на території РФ.

Зокрема, це начальник колонії №10 в Ударному Александр Гнутов, його заступники і начальниця медичної служби закладу Галина Мокшанова. У 10-й колонії утримували сотні українців. Звільнені свідчили про системні практики знущань і катувань, інсценування страти, відмову у наданні медичної допомоги.

"ЄС найрішучіше засуджує катування, нелюдське поводження та вбивства українських військовополонених та цивільних утримуваних осіб, закликає надати безперешкодний доступ до усіх утримуваних незалежним спостерігачам, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, та наголошує на необхідності забезпечити відповідальність за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права", – йдеться у заяві.

Також ЄС ввів санкції проти компаній, що допомагають РФ стежити за населенням.

За даними "ЄвроПравди", посли ЄС позачергово зберуться 14 липня, щоб затвердити 21-й пакет санкцій проти РФ.

Нагадаємо, на зустрічах у Брюсселі вдень 13 липня очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав створити міжнародний механізм захисту цивільних заручників.