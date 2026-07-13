Послы ЕС внеочередно соберутся 14 июля, чтобы утвердить 21-й пакет санкций против РФ

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) соберется на внеочередное заседание во вторник, 14 июля, с целью принять 21-й пакет санкций Евросоюза против России и заморозить потолок цены на российскую нефть до наступления даты ее автоматического пересчета 15 июля.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в ЕС.

14 июля Coreper проведет срочное заседание, чтобы утвердить 21-й пакет санкций ЕС против России.

Заседание начнется в 16:00 и будет иметь единственную тему повестки дня – утверждение 21-го пакета санкций.

Источники "ЕвроПравды" выразили убеждение, что два государства, которые по состоянию на сейчас тормозят принятие пакета, снимут свои оговорки ради единой цели усиления санкционного давления на Россию.

Как сообщала "Европейская правда", главы МИД ЕС в понедельник, 13 июля, не достигли согласия относительно утверждения 21-го пакета санкций ЕС против России, но главный дипломат ЕС заверила, что это может произойти 15 июля.

Сейчас пакет блокируют Греция, которая имеет определенные оговорки в энергетической сфере относительно разрешения реэкспорта российского сжиженного газа в третьи страны, и Австрия – с оговорками в финансовой сфере.

Ранее 21-й пакет угрожала заблокировать Болгария, требуя исключения из списков патриарха Кирилла, позже к ней присоединилась Италия. Но сейчас, с исключением из списков Кирилла, эти претензии сняты.

Австрия на днях возобновила свое требование относительно снятия санкционных ограничений и размораживания активов российской инвестиционной компании Rasperia, которую связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской. Указанный вопрос в последний раз публично поднимали в октябре 2025 года, во время обсуждения 19-го пакета санкций ЕС против России.