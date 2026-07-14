ЕС ввел санкции против ряда россиян и компаний за кибератаки

ЕС ввел санкционные ограничения против девяти россиян и четырёх компаний, которых считают причастными к кибератакам против Евросоюза, отдельных стран-членов и партнёров.

Об этом говорится в коммюнике пресс-службы Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

13 июля Совет ЕС принял решение ввести ограничения в отношении девяти россиян и четырёх компаний, которые относят к российской "кибер-экосистеме", задействованной для организации атак против ЕС, стран-членов и международных партнёров.

В списке оказались провайдер Media Land LLC и его владелец Александр Волосовик. Media Land LLC считается причастной к ряду кибератак в странах ЕС и за его пределами – в том числе с помощью вирусов-вымогателей и "фишинга" против критической инфраструктуры – которые привели к значительным финансовым убыткам. Под санкции попала также связанная с ней компания ML.Cloud.

Кроме того, в список вошла пророссийская хакерская группа Z-Pentest, которую считают ответственной за атаки на критическую инфраструктуру, в частности в сфере энергетики и водоснабжения – например, на датскую компанию в сфере водоснабжения в декабре 2024 года.

В списке оказались руководительница группы Юлия Панкратова и главный хакер Денис Дегтяренко. Обоих также называют членами частной хакерской группы CARR (Cyber Army of Russia Reborn), которая после 2022 года систематически занималась DDoS-атаками против стран, поддерживающих Украину, и считается связанной с бывшим ГРУ (после переименования – Главное управление Генштаба ВС РФ).

Под санкции попали ООО "Impuls" и владелец компании Евгений Башев, которого называют представителем отдела 29155 этого ведомства, а также россияне Максим Воронин, Максим Гордиенко и Виталий Ковалев. Первых двоих считают разработчиками и распространителями вредоносной программы LummaC2, последнего – причастным к разработке вирусов "Trickbot" и "Conti".

"Санкции вводятся в тесной координации с Соединённым Королевством. Это первый случай, когда ЕС и Великобритания синхронно приняли санкции в рамках своих санкционных режимов за вредоносную кибердеятельность", – отмечается в заявлении.

Отдельно ввели санкции также против лиц, причастных к дестабилизирующей деятельности. В список включили Ивана Касьяненко, заместителя начальника Службы специальных операций Главного управления ГШ ВС РФ (экс-ГРУ), как главного ответственного за деятельность отдела 29155 в связи с Афганистаном – в частности, как утверждается, за содействие нападениям на представителей коалиции за финансовое вознаграждение.

Также его считают координатором деятельности, связанной с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также другой скрытой деятельности российских спецслужб в Европе; причастными к интеграции "вагнеровцев" в Африку, военно-техническому сотрудничеству с привлечением Ирана. Отдел 29155 считается ответственным за кибератаки против стран ЕС и партнеров, в том числе Украины.

Кроме того, ЕС ввел санкции против лиц, причастных к пыткам и издевательствам над украинскими военнопленными и гражданскими заложниками – в том числе в СИЗО Таганрога и Оленевке на оккупированной территории Донецкой области.

Также объявлены санкции против компаний, помогающих РФ следить за населением.

По данным "ЕвроПравды", послы ЕС соберутся на внеочередное заседание 14 июля, чтобы утвердить 21-й пакет санкций против РФ.