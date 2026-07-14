СМИ: Трамп сообщил Конгрессу о возобновлении войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе официально сообщил Конгрессу о возобновлении военных ударов по Ирану, оставив за собой право наносить удары по Тегерану в течение 60 дней без законодательного одобрения.

Об этом говорится в письме американского президента к двум палатам Конгресса, с которым ознакомилось издание The Hill, передает "Европейская правда".

Трамп проинформировал Сенат и Палату представителей о возобновлении ударов по Ирану в соответствии с Законом о военных полномочиях, который предусматривает, что главнокомандующий должен уведомить Конгресс в течение двух дней о проведении военных действий за рубежом.

В пятницу президент США в письме на двух страницах сообщил законодателям, что американские удары возобновились 7 июля.

"Наземные войска Соединенных Штатов не участвуют в этих ударах. Эти удары ограничены, выверены, спланированы и выполнены таким образом, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения", – написал Трамп.

После того как президент уведомит Конгресс, американские военные могут находиться в регионе в течение 60 дней, а главнокомандующий может продлить их пребывание еще на 30 дней в соответствии с Законом о военных полномочиях. Однако продление развертывания, превышающее этот срок, требует дополнительного одобрения Конгресса.

Накануне, 13 июля, американский президент заявил о возобновлении блокады морских портов Ирана, а также о намерении взимать пошлину за проход грузовых судов через Ормузский пролив.

Стоит отметить, что 12 июля Корпус стражей Исламской революции заявил о закрытии этого судоходного пути. В ответ Трамп заверил, что пролив остается открытым, и рассказал об ударах США по Ирану, которые возобновились из-за иранских атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что рамочное соглашение с Ираном о прекращении боевых действий, подписанное в прошлом месяце, фактически утратило силу.