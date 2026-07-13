Будрис: завтра откроем 6-й кластер для Украины, а все остальные отложим до осени

После открытия 6-го кластера для Украины в ходе переговоров о вступлении в ЕС во вторник, 14 июля, вопрос о следующих кластерах будет перенесен на осень.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в кулуарах заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 13 июля.

После открытия 1-го и 6-го кластеров для Украины остальные будут отложены до осени, сообщил глава МИД Литвы.

"В июле уже не было объективных препятствий для открытия всех кластеров. Но завтра мы откроем только еще один, шестой кластер, а все остальные отложим до осени", – заявил Будрис.

Он выразил убеждение, что "эта задержка снова и снова, на наш взгляд, является очень контрпродуктивной, поскольку она откладывает, а также замедляет переговоры".

Как сообщала "Европейская правда", 6-й переговорный кластер "Внешние отношения" будет открыт для Украины в Брюсселе во вторник, 14 июля.

Этому предшествовало блокирование Венгрией в одностороннем порядке утверждения результатов скрининга кластеров 2–6 для Украины и Молдовы в рамках рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения.

После того как Украина пообещала выполнить условия Будапешта в отношении венгерского меньшинства, Венгрия согласилась на открытие кластера 6 для Украины и Молдовы.