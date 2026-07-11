Кандидат в премьеры Польши от "ПиС" призывает не пускать Украину в ЕС из-за Волыни

Кандидат в премьер-министры от основной оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек анонсировал резолюцию, в которой правительство призвут не пускать Украину в ЕС до урегулирования исторических споров вокруг Волынской трагедии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своих соцсетях в День памяти жертв Волынской трагедии.

Чарнек заявил, что "ПиС" внесет в Сейм резолюцию с призывом заблокировать евроинтеграцию Украины из-за "прославления исполнителей" преступлений на Волыни.

Składamy projekt uchwały sejmowej w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.



Wzywamy rząd do sprzeciwu wobec jakiegokolwiek rozwijania procesu integracji Ukrainy z UE.

UE nie może mieć wśród swoich… pic.twitter.com/phcehiTCCM – Przemysław Czarnek (@CzarnekP) July 11, 2026

"Мы вносим в Сейм проект резолюции против членства Украины в ЕС из-за прославления виновников Волынской резни. Призываем правительство выступать против дальнейшего прогресса в интеграции Украины в ЕС. ЕС не может иметь в числе своих членов страну, которая открыто обращается к худшему из возможных наследий", – заявил политик.

Отметим, что это не первый подобный жест со стороны топ-политиков "ПиС" за последнее время.

В начале июля лидер партии Ярослав Качиньский в письме к членам партии призвал их блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не изменит свою политику в отношении "культа Бандеры и других преступников, прославления УПА и ОУН".

До этого он также выступал за то, чтобы Польша начала блокировать новые шаги в процессе вступления Украины в ЕС в контексте скандала с присвоением украинскому подразделению названия в честь героев УПА.

Польский премьер Дональд Туск в обращении по случаю Национального дня памяти жертв Волынской трагедии подчеркнул необходимость сохранять солидарность, которая "основана на правде, памяти и надежде", и отметил, что память не может быть орудием ненависти.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в своей речи на Волыни говорил о важности примирения и недопустимости "спирали ненависти".