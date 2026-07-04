Качиньский в письме к членам "ПиС": Украина не вступит в ЕС, если не изменит курс

Лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский в письме к членам партии призвал их блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не изменит свою политику в отношении "культа Бандеры и других преступников, прославления УПА и ОУН".

О содержании этого письма сообщили польские СМИ, в частности Polsat News, передает "Европейская правда".

В письме, адресованном членам "ПиС", Качиньский подчеркнул, что если партия выиграет следующие выборы, то не позволит Украине вступить в ЕС, пока та не изменит свой курс.

"Украина не может быть принята в Европейский Союз, если она полностью не откажется от курса, выбранного сегодня… Польша, в своих собственных интересах, но также в интересах европейских стран, и более того, в интересах всей христианской цивилизации, не может допустить, чтобы в это сообщество был допущен бандеризм – одна из самых преступных и бесчеловечных идеологий, которая сегодня формирует сознание украинской нации", – подчеркнул политик.

Он также призвал однопартийцев использовать все доступные средства, чтобы "заблокировать действия правительства Туска, направленные на интеграцию Украины в Европейский Союз на привилегированных условиях".

Лидер ПиС подчеркнул, что "ни одно суверенное государство не может даже в малейшей степени мириться с геноцидными действиями против собственной нации".

Политик также заявил, что Польша и её граждане несли и продолжают нести "огромные финансовые расходы на содержание украинского государства и его армии".

"Украинские налогоплательщики, без широкой внешней поддержки, в частности со стороны Польши, не способны содержать боевую армию и обеспечить базовое функционирование своего государства", – утверждал Качиньский.

По его словам, несмотря на такую ситуацию, "был совершен невероятно дерзкий и пренебрежительный поступок: назвать важное подразделение украинской армии, за которое, в конце концов, платят поляки, в честь невероятно жестоких убийц польского населения на Волыни и в Восточной Галиции".

Качиньский уже выступал за то, чтобы Польша начала блокировать новые раунды переговоров в процессе вступления Украины в ЕС в контексте скандала с наименованием украинского подразделения в честь героев УПА.

Напомним, 3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с главой польского МИД Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряжение в отношениях с Польшей.

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