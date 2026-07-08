Европарламент раскритиковал Зеленского за название в честь УПА

Европарламент одобрил комплексный документ о прогрессе Украины на пути в ЕС, в котором, помимо прочего, поддержал предложение польских евродепутатов с критикой президента Украины за присвоение подразделению названия в честь героев УПА.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, пишет "Европейская правда".

Евродепутаты 460 голосами "за" поддержали доклад о продвижении Украины на пути в ЕС, в котором призвали к "конструктивной дискуссии" о том, как продвигать этот процесс, учитывая также стратегические интересы Евросоюза.

В резолюции есть раздел о добрососедских отношениях Украины, где упоминается в том числе вопрос Польши о названии украинского подразделения в честь героев УПА.

"Что касается переименования элитного военного подразделения ВСУ в честь героев УПА, евродепутаты выражают сожаление по поводу пренебрежения чувствительностью и болезненностью этого вопроса для Польши и считают это решение подрывающим добрососедские отношения, призывая к деэскалации и возобновлению искренних усилий, направленных на примирение", – отмечается в коммюнике.

Как сообщает RMF24, поддержанное положение стало результатом переговоров, которые возглавляли польские евродепутаты от Европейской народной партии. Депутаты от правоконсервативной партии "Право и справедливость" ранее подали собственные поправки с более жесткими формулировками, в которых предлагали увязать возможность вступления Украины в ЕС с разрешением исторических споров об этнических чистках на Волыни и подчеркивали связь между идеологией УПА и нацизмом.

Поддержку получила "компромиссная" поправка Анджея Галицкого, согласованная с докладчиком отчета, немецким депутатом Европарламента Михаэлем Галером. Окончательная формулировка, в которой была одобрена эта часть документа, еще не опубликована.

О подготовке такой поправки польскими депутатами сообщалось еще на прошлой неделе.

Кроме того, в документе евродепутаты приветствовали открытие первого переговорного кластера и выразили надежду на то, что вскоре после этого состоится открытие следующих. Отмечается, что страны-члены должны учитывать динамику процессов в странах-кандидатах и попытки России подорвать там общественную поддержку вступления в ЕС.

Украину похвалили за усилия во время войны, направленные на укрепление демократических институтов и поддержание разделения ветвей власти; отметили прогресс в судебной реформе и борьбе с коррупцией и призвали продолжать этот процесс.

Также был затронут вопрос о первых предстоящих послевоенных выборах, при этом отмечалась важность того, чтобы они проводились через достаточное время после отмены военного положения, с тем чтобы соответствовать стандартам свободных и честных выборов. Кроме того, была подвергнута критике позиция США, призывающих Украину проводить выборы во время войны.

Евродепутаты отметили необходимость поддержать Украину сейчас, когда она перехватывает инициативу, и усилить давление на военную машину РФ.

Также депутат Европарламента от польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Пётр Мюллер сообщил, что их фракция внесла предложение о проведении дебатов и принятии резолюции в память о жертвах "геноцида УПА".