СМИ: ещё одна страна ЕС сомневается по поводу санкций против патриарха Кирилла

Италия присоединилась к Болгарии, выразив обеспокоенность в связи с планами введения санкций против патриарха РПЦ Кирилла.

Об этом стало известно Politico от трёх дипломатов ЕС, осведомлённых о ходе обсуждений, передаёт "Европейская правда".

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас предложила ввести визовый запрет в отношении Кирилла – союзника правителя России Владимира Путина – в рамках 21-го пакета санкций Европейского Союза против РФ.

Однако этот шаг натолкнулся на возражения со стороны Болгарии, где проживает значительное количество православного населения, а также на "оговорки" – дипломатический термин, означающий озабоченность, которую необходимо устранить, но которая не достигает уровня вето – со стороны Рима.

По словам одного из дипломатов, озабоченность Рима исходит от Ватикана и связана с нежеланием применять санкции к лидеру христианской конфессии. Пресс-секретарь постоянного представительства Италии при ЕС отказался от комментариев.

Европейские дипломаты также обсуждают предложение о замораживании ценового ограничения на продажу российской нефти, которое в настоящее время установлено на уровне 44 долларов за баррель. Предложение от офиса Каллас заключается в том, чтобы отложить пересмотр ценового ограничения, который должен состояться в середине июля и который автоматически увеличится, если не будут приняты никакие меры.

По словам тех же дипломатов, Греция, Мальта и Кипр – страны со значительным судоходным сектором, который предоставляет услуги российским судам, – выступили против отсрочки пересмотра ценового ограничения. Ранее Греция и Мальта высказали возражения против предложения запретить оказание морских услуг российским судам, что привело к приостановке рассмотрения этого запрета.

Еще одним пунктом разногласий является предложение запретить въезд в ЕС бывшим российским комбатантам. По словам тех же дипломатов, Франция и Италия выразили обеспокоенность по этому поводу.

Как сообщала "Европейская правда", в начале июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет санкций ЕС против России.

В него, в частности, предлагается включить запрет на въезд в ЕС бывших российских комбатантов, воевавших против Украины.

По информации "ЕвроПравды", 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.