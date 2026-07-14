В Польше неизвестный избил поляка, приняв его за украинца

Полиция польского города Лодзь разыскивает виновного в избиении, который напал на мужчину, решив, что тот – украинец; пострадавший получил серьезные травмы носа и челюсти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Нападение на жителя города Лодзь произошло на улице Пилсудского, в районе города недалеко от центра.

По словам Максимилиана Ясяка из городского управления полиции в Лодзи, нападение на мужчину произошло 11 июля около 14:00.

"На данный момент неустановленный злоумышленник, проходя мимо жителя Лодзи, который разговаривал по телефону, ударил его, а затем обрушил на него потоки ругательств, намекая, что ему не место в Польше", – сказал Ясяк.

Мужчина, на которого напал неизвестный, оказался поляком. По данным полиции, злоумышленник принял его за украинца и нанес ему два удара по голове. У потерпевшего повреждены нос и челюсть.

Мужчина попал в больницу, а на следующий день подал заявление о совершении преступления в полицейский участок.

"Мы разыскиваем виновного в избиении. Только после его задержания и допроса мы сможем установить мотив его действий и на этом основании предъявить обвинение", – сказал Максимилиан Ясяк.

Он добавил, что полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения в этом районе, но просят обращаться свидетелей, которые видели ход событий.

Напомним, на днях польский мужчина в городе Бельско-Бяла приставал в автобусе к украинской девочке с претензиями на почве национальности и несколько раз сказал ей и взрослой женщине, которая впоследствии вмешалась, "убираться в Украину".

На этот случай отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига, поблагодарив также польскую сторону за реакцию на инцидент.

Мужчина, оскорблявший украинскую девочку, потеряет работу.