В Сейме Польши представили инициативу по спецсуду для бывшего генпрокурора Зёбро

Группа депутатов Сейма Польши из правящей коалиции выступила с инициативой привлечения к ответственности в специальном суде для топ-чиновников бывшего генпрокурора и министра юстиции Збигнева Зёбро за нарушения на должности.

Лидер фракции "Гражданской платформы" Збигнев Ковиньский 15 апреля заявил, что депутаты от правящей коалиции вносят инициативу о привлечении к ответственности перед Государственным трибуналом экс-министра юстиции и бывшего генпрокурора Збигнева Зёбро за совершенные им нарушения в годы пребывания в должности, когда правящей партией была "Право и справедливость".

Государственный трибунал (Trybunał Stanu) является специальным отдельным судом, на рассмотрение которого выносятся возможные незаконные действия госведомств или топ-чиновников страны в контексте деятельности в должности, а также ситуации возможных правонарушений со стороны президента Польши.

Инициативу подписали депутаты от "Гражданской платформы", "Левицы", Польской селянской партии и "Польши 2050".

По словам Ковиньского, на 250 страницах депутаты приводят 51 обвинение в отношении Зёбро, из которых 25 касаются нарушения положений конституции, и еще 26 – других уголовных правонарушений.

Для привлечения к ответственности депутата перед Государственным трибуналом нужно, чтобы соответствующую инициативу внесли не менее 115 депутатов. Тогда спикер Сейма подает соответствующее обращение в парламентский комитет соответствия конституции, где в дальнейшем готовят доклад и соответствующее обращение, или принимают решение остановить процедуру. Далее Сейм должен поддержать резолюцию о привлечении лица к ответственности минимум тремя пятыми голосов и в присутствии не менее половины депутатов.

За несколько дней до этого спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый выступил с идеей привлечения Зёбро к ответственности перед Государственным трибуналом – учитывая то, что после смены власти в Венгрии он, очевидно, потеряет там политическое убежище.

Напомним, 10 февраля польская национальная прокуратура подала в Окружной суд в Варшаве ходатайство о выдаче европейского ордера на арест бывшего министра юстиции Збигнева Зёбро, которого обвиняют в 26 правонарушениях, связанных с деятельностью Фонда справедливости в подчинении Минюста.

Зёбро и его бывший заместитель Марчин Романовский получили политическое убежище в Венгрии. Лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса", которая на выходных одержала уверенную победу на выборах, Петер Мадьяр дал понять, что при новой власти польским экс-чиновникам придется покинуть страну.