СМИ: польский экс-чиновник, получивший убежище у Орбана, "исчез" из квартиры в Будапеште

Бывший заместитель главы минюста Польши Марчин Романовский, которого Варшава объявила в розыск, "исчез" из квартиры в Будапеште, где проживал со времени выезда в Венгрию.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Агентство выяснило, что Марчин Романовский уже не проживает в арендованной квартире в центре Будапешта напротив парламента, где получил политическое убежище во времена правительства Виктора Орбана; где он теперь – неизвестно.

Представитель управляющей компании, с которой у Романовского был договор на аренду жилья, сообщил, что последний раз его видели там 21 апреля. По словам собеседника агентства, предыдущий период договора истекал 30 апреля, и когда 1 мая они поинтересовались, заинтересован ли арендатор продолжать его, квартира уже была пустой.

В венгерских СМИ ранее появлялась информация, что Романовский проживал там с декабря 2024 года, когда выехал в Венгрию из Польши и получил там политическое убежище.

Романовского, бывшего заместителя министра юстиции и депутата от оппозиционной "Право и справедливость", дома объявили в розыск по европейскому ордеру на арест в связи с расследованием вокруг злоупотреблений со средствами Фонда справедливости.

Перед этим стало известно, что экс-министр юстиции и бывший генпрокурор Польши Збигнев Зебро, которого также разыскивает Варшава и который тоже получил политическое убежище от Орбана, вероятно выехал в США. Польша планирует просить о его экстрадиции, если это подтвердится.

Существует вероятность, что Романовский не может выехать за пределы ЕС – прокуратура Польши прошлой осенью объявила недействительными его дипломатический и гражданский паспорта, чтобы предотвратить побег из Шенгенской зоны.

Однако неизвестно, выдали ли ему власти Венгрии в связи с предоставлением убежища другое удостоверение личности, позволяющее не зависеть от действия польского паспорта.

В апреле лидер партии-победительницы выборов в Венгрии, теперь уже официально премьер Петер Мадьяр дал понять, что при новой власти польским экс-чиновникам придется покинуть страну.