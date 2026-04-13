"Советую им не покупать мебель": Мадьяр отменит убежище польским политикам, находящимся в розыске

Представители прошлого польского правительства, а также бывший премьер-министр Северной Македонии, которым Орбан предоставил политическое убежище, будут вынуждены покинуть страну при новом правительстве.

Об этом заявил Петер Мадьяр на пресс-конференции в Будапеште, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он обвинил своего предшественника Виктора Орбана в разрушении отношений с Польшей. "Орбан навредил нашей дружбе, он практически разрушил венгерско-польские отношения, поэтому моя первоочередная задача – восстановить эти отношения до уровня, который был несколько десятилетий или даже несколько столетий назад", – заявил Мадьяр.

Он также заявил, что польским политикам: Збигневу Зебро, бывшему министру юстиции, и его бывшему заместителю Марчину Романовскому – надо готовиться покинуть страну.

"Я думаю, что им не стоит покупать мебель в "Икее", потому что они здесь ненадолго. Венгрия не будет местом, где находят приют международные преступники", – заявил он. "Я советую Романовскому и Зёбро, если им нечего скрывать – возвращайтесь домой, докажите это в суде", – добавил Мадьяр.

Следующий венгерский премьер-министр добавил также, что тот же подход будет применен к Николе Груевскому, бывшему македонскому премьеру, который также скрывается в Венгрии.

Лидер "Тисы" еще во время кампании заявлял, что при их власти Венгрия не будет убежищем для международных преступников.

Ранее в МИД Польши заявили, что сожалеют по поводу решения Венгрии предоставить убежище двум польским экс-чиновникам и считают, что оно нанесло ущерб двусторонним отношениям.