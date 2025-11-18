Сенатор Грэм: Трамп благословил Конгресс на принятие проекта о санкциях против РФ

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп "благословил" Конгресс на принятие давно застрявшего законопроекта о санкциях против России.

Об этом Грэм написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Сенатор напомнил, что в случае принятия закон позволит президенту вводить вторичные санкции и тарифы в отношении стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ, поддерживая таким образом военную машину РФ.

"Я очень рад, что с благословения президента Трампа Конгресс примет законопроект о санкциях против России, который поддерживает подавляющее большинство представителей обеих партий и который предоставит президенту Трампу дополнительные инструменты для прекращения кровопролития в Украине", – подчеркнул он.

По словам Грэма, закон призван предоставить президенту Трампу больше гибкости и власти, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров, оказывая давление как на самого хозяина Кремля, так и на страны, которые его поддерживают, такие как Иран.

"Я ценю сильную двухпартийную поддержку этого закона как в Палате представителей, так и в Сенате", – добавил он.

Сенатор отметил, что санкции Трампа против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" оказали большое влияние.

"Законопроект о санкциях против России продолжит динамику, чтобы положить конец этой войне с честью, справедливо и раз и навсегда", – резюмировал он.

Среди сенаторов существует сильная поддержка того, чтобы Москва почувствовала более серьезные последствия за свою войну в Украине. В сентябре группа сенаторов от обеих партий выдвинула новый законопроект, который признает РФ государством, поддерживающим терроризм, за похищение украинских детей во время войны.

СМИ также сообщали, что американские сенаторы также разработали новое законодательство, которое должно значительно расширить санкции США в отношении "теневого флота" российских нефтяных танкеров.