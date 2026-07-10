Грэм заявил о согласовании с Белым домом законопроекта о санкциях против РФ

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о достижении соглашения с Белым домом по поводу варианта законопроекта о санкциях против РФ.

Об этом он сообщил во время визита в Киев 10 июля, цитирует "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

По словам Грэма, он и сенаторы Ричард Блюменталь и Джин Шагин работали вместе с администрацией американского президента Дональда Трампа, чтобы убедиться, что этот документ будет "приемлем для администрации, что он сформулирован так, чтобы они могли его поддержать".

"Я рад сообщить, что примерно 30 минут назад мы достигли соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом", – подчеркнул Грэм.

Он отметил, что по возвращении в Вашингтон вместе с Блюменталем они обратятся к лидерам республиканцев и демократов, чтобы выяснить, "сможем ли мы найти время для продвижения этого пакета санкций против России".

Грэм уверен, что это "предоставит президенту Дональду Трампу инструменты для содействия прекращению войны".

Кроме того, он подчеркнул, что также проведет переговоры с Трампом и странами, которые покупают дешевую российскую нефть и обходят санкции, чтобы убедить их помочь положить конец войне.

Еще в середине ноября 2025 года Грэм заявлял, что Трамп "благословил" Конгресс на принятие давно застрявшего законопроекта о санкциях против России.

В январе 2026 года он заявил, что президент США дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России.